Formula 1, Red Bull più pesante con gli aggiornamenti: usura pneumatici elevata - Sport - Formula1 (Di lunedì 11 luglio 2022) Max Verstappen Spielberg (Austria), 11 luglio 2022 - Non hanno sortito gli effetti sperati gli aggiornamenti Red Bull negli ultimi due gran premi. Sfortuna a Silverstone con la foratura di Verstappen ,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Max Verstappen Spielberg (Austria), 11 luglio 2022 - Non hanno sortito gli effetti sperati gliRednegli ultimi due gran premi. Sfortuna a Silverstone con la foratura di Verstappen ,...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Gara di strategia RED BULL ?? FERRARI (?? 53/71) LIVE ? - FormulaPassion : #F1, aggiornamenti pesanti per #RedBull, differenza di 10 kg con #Ferrari nell'#AustrianGP - infoitsport : Piola: 'Scovato un altro segreto della Red Bull' - Formula 1 Video - ariolele : RT @domecaruso71: Non capisco il tifo esagerato degli olandesi per la Red Bull scuderia austriaca con sede in Inghilterra e motore giappone… - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? Gara di strategia RED BULL ?? FERRARI (?? 53/71) LIVE ? -