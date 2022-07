F1: Ecclestone accusato di frode dal fisco britannico (Di lunedì 11 luglio 2022) L'ex patron della Formula Uno, Bernie Ecclestone, è accusato di frode per non aver dichiarato al fisco britannico un patrimonio, detenuto all'estero, del valore totale di quasi 500 milioni di euro. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) L'ex patron della Formula Uno, Bernie, èdiper non aver dichiarato alun patrimonio, detenuto all'estero, del valore totale di quasi 500 milioni di euro. ...

Pubblicità

glooit : F1: Ecclestone accusato di frode dal fisco britannico leggi su Gloo - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Bernie #Ecclestone, ex boss della #Formula1, accusato di frode per oltre 470 milioni di euro - CalcioFinanza : Bernie #Ecclestone, ex boss della #Formula1, accusato di frode per oltre 470 milioni di euro - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT F1, Ecclestone accusato di frode per oltre 450 mln: L’ex capo della Formula 1, Bernie Eccleston… - motorboxcom : #F1 #Ecclestone di nuovo nei guai, stavolta deve fronteggiare un'accusa di frode fiscale per cifre davvero incredib… -