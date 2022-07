EasyJet e Sea | accordo per una gestione sostenibile negli aeroporti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Siglata una lettera d'intenti che definisce le aree su cui le due società lavoreranno. Lorenzo Lagorio: "Lavoreremo insieme a progetti innovativi per rendere glidi Malpensa e Linate ancora più efficienti e sostenibili". Armando Brunini: "Per centrare l’obiettivo di un trasporto aereo a emissioni zero entro il 2050 vanno accelerate le iniziative e moltiplicare le collaborazioni"

Siglata una lettera d'intenti che definisce le aree su cui le due società lavoreranno. Lorenzo Lagorio: "Lavoreremo insieme a progetti innovativi per rendere gli aeroporti di Malpensa e Linate ancora ...L'impegno tra le parti per una graduale decarbonizzazione dell'aviazione che richiede uno sforzo trasversale dell'intero settore. Il ruolo sempre d'avanguardia di Malpensa e Linate ...