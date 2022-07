Dimaro, un tifoso a Starace: “Tommaso, arriva Mertens?”. Ecco la risposta del magazziniere (Di lunedì 11 luglio 2022) Mertens-NAPOLI. Nuovo capitolo della telenovela tra Dries Mertens ed il Napoli. Luca Cerchione ha rivelato che un tifoso ha chiesto a Tommaso Starace se il belga si aggregherà al gruppo nel ritiro di Dimaro. Lo storico magazziniere partenopeo ed intimo amico di ‘Ciro’ ha risposto: “arriva, arriva“. Uno scenario che fa felice i tanti tifosi del Napoli nel mondo. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022)-NAPOLI. Nuovo capitolo della telenovela tra Driesed il Napoli. Luca Cerchione ha rivelato che unha chiesto ase il belga si aggregherà al gruppo nel ritiro di. Lo storicopartenopeo ed intimo amico di ‘Ciro’ ha risposto: ““. Uno scenario che fa felice i tanti tifosi del Napoli nel mondo. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Pubblicità

napolipiucom : Dimaro, un tifoso a Starace: 'Tommaso, arriva Mertens?'. Ecco la risposta del magazziniere #CalcioNapoli… - Foffu2004 : RT @lucacerchione: #Starace ha risposto “arriva, arriva” ad un tifoso che gli ha chiesto se anche #Mertens si sarebbe aggregato, in questi… - tomm_russ04_ : RT @lucacerchione: #Starace ha risposto “arriva, arriva” ad un tifoso che gli ha chiesto se anche #Mertens si sarebbe aggregato, in questi… - Napoli_Report : RT @lucacerchione: #Starace ha risposto “arriva, arriva” ad un tifoso che gli ha chiesto se anche #Mertens si sarebbe aggregato, in questi… - Salvato95551627 : RT @lucacerchione: #Starace ha risposto “arriva, arriva” ad un tifoso che gli ha chiesto se anche #Mertens si sarebbe aggregato, in questi… -