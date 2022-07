Da Pogba a Pogba | i parametri zero dell' era Agnelli

(Di lunedì 11 luglio 2022) Arriva alla Juventus a parametronell'estate 2011, dopo aver indossato la maglia del Milan per dieci stagioni. In bianconero fino al 2015 , ha collezionato 164 presenze e 19 gol. Continua Andrea ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: domani alle 15 la presentazione di #Pogba ???????? - GiovaAlbanese : Ecco #DeLigt. I tifosi: 'Resta con noi'. E con lui c'è anche #Pogba ?? #Juventus - romeoagresti : #Pogba ha firmato il contratto che lo legherà alla #Juve, ma l’ufficialità non arriverà oggi: probabilmente lunedì… - peppecan : RT @Super3mp: Quest'anno la voglio risentire ESPLODERE allo Stadium... ???? Quant'è forte Pogba... ???? - Whis_10 : RT @LeonettiFrank: ... Per tutti quelli che... Tanto Pogba va al Psg, li lo coprono di soldi ???????? -

Continua Andrea Pirlo Lucio Nicolas Anelka Fernando Llorente Kingsley Coman Sami Khedira Neto Dani Alves Emre Can Adrien Rabiot Aaron Ramsey Gianluigi Buffon Angel Di Maria PaulPaulalla Juventus/ Calciomercato, ufficiale il ritorno del centrocampistaCarlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del mercato azzurro a 'Terzo Tempo', programma in onda su Tele A: "Pogba e Di Maria alla Juve La politica dei vecchi in casa Juventus è ...Paul Pogba è di nuovo un giocatore della Juventus. Il dolce ritorno con i colori bianconeri è stato ufficializzato oggi, il campione vestirà la maglia numero 10 dopo ...