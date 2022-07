Covid, Ema-Ecdc raccomandano la quarta dose per gli over 60 (Di lunedì 11 luglio 2022) La decisione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid (quarta dose) a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 luglio 2022) La decisione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema)la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-) a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili.

