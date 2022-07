Canale 5, è stata tutta un’illusione: non c’era amore tra loro due (Di lunedì 11 luglio 2022) È stata tutta un’illusione tra i due volti di Canale 5: non c’era amore tra loro, soltanto adesso è stata raccontata ogni cosa. Con la loro amicizia hanno saputo catturare l’attenzione di tutti, ma solo ora spunta un’amara verità: non c’era amore tra i due volti di Canale 5. In tantissimi speravano che il loro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 luglio 2022) Ètra i due volti di5: nontra, soltanto adesso èraccontata ogni cosa. Con laamicizia hanno saputo catturare l’attenzione di tutti, ma solo ora spunta un’amara verità: nontra i due volti di5. In tantissimi speravano che ilL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

fracicculli : Posso già dire qual è stata la scelta migliore della settimana: iscrivermi al canale Telegram di @giovannitruppi… - sherazadswift : l'ho ascoltato live, non riesco ancora a crederci. 8 mesi a seguirti su canale 5, è stata veramente emozionante. Gr… - AriannaBrescia1 : RT @AleLin64: Dal canale ufficiale Telegram della Signora Olena Zelenska 'Figli. Guerra. Il futuro' È stata aperta una mostra, con questo… - PianetaN : Edo #DeLaurentiis ai microfoni di Canale 21: 'Ho dato le speranze per l’arrivo di #Dybala? Io non ho detto niente,… - DiegoRi36248589 : Edo #DeLaurentiis ai microfoni di Canale 21: 'Ho dato le speranze per l’arrivo di #Dybala? Io non ho detto niente,… -