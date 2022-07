Beautiful anticipazioni | Zoe scopre Carter con un’altra donna ma Quinn fa la mossa giusta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 luglio 2022) Cosa succederà nella puntata didi domani, 12 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama della puntata in onda al martedì. Come avrete visto,avevano deciso di non vedersi più ma poi si sono fatti travolgere dalla passione e hanno trascorsonotte insieme. Nel frattempo Zoe, stanca di aspettare la risposta di, ha deciso di andare dal suo ex per prendere la situazione in mano. Ovviamente non avrebbe mai potuto immaginare di trovarecon lui, scoprirà tutto? Unadella Fuller salverà la situazione, non ci resta che scoprire che cosa farà, ecco per voi le...