Barbara D’Urso spiazza sulla sua salute: “Ho fatto un check-up completo” l’esito (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i volti del mondo dello spettacolo più discussi di sempre c’è, naturalmente, Barbara D’Urso. Pomeriggio 5 è, ormai, in vacanza da un po’ di tempo, ma la conduttrice continua a tenere compagnia ai numerosi fan attraverso il suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi, però, la donna ha preoccupato un po’ i follower facendo un annuncio spiazzante in merito alla sua salute. Vediamo cosa ha rivelato. Ecco i motivi del check-up di Barbara D’Urso e i relativi esiti Barbara D’Urso è molto attiva su Instagram. Oltre che condividere sprazzi di vita quotidiana, però, la protagonista ne approfitta spesso anche per lanciare dei messaggi importanti. In queste ore, ad esempio, ha voluto sensibilizzare tutte le persone che la seguono sul tema ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i volti del mondo dello spettacolo più discussi di sempre c’è, naturalmente,. Pomeriggio 5 è, ormai, in vacanza da un po’ di tempo, ma la conduttrice continua a tenere compagnia ai numerosi fan attraverso il suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi, però, la donna ha preoccupato un po’ i follower facendo un annuncionte in merito alla sua. Vediamo cosa ha rivelato. Ecco i motivi del-up die i relativi esitiè molto attiva su Instagram. Oltre che condividere sprazzi di vita quotidiana, però, la protagonista ne approfitta spesso anche per lanciare dei messaggi importanti. In queste ore, ad esempio, ha voluto sensibilizzare tutte le persone che la seguono sul tema ...

