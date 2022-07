(Di lunedì 11 luglio 2022) Davideha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando soprattutto del, tra passato, presente e futuro: “I problemi iniziarono a giugno, quando chiesi a Preziosi di lasciarmi libero per subentrare eventualmente a stagione in corso. Non pretesi nulla dal punto di vista economico, ma rifiutarono. Nonostante io volessi giocare con tre attaccanti, venderono Shomurodov alla Roma. Fui dunque costretto a giocare le prime due partite praticamente con la Primavera, poi arrivarono giocatori fuori forma o infortunati“. “Secredo che ilavrebbe lottato per la, magari con qualche scelta oculata a gennaio – ha aggiunto il tecnico, che poi ha detto la sua sul collega Blessin – Ho visto una squadra compatta in difesa, ma poco pericolosa ...

sportface2016 : #Ballardini: "Se fossi rimasto al #Genoa ce la saremmo giocata per la salvezza"

Sabatini ricorda Zamparini: "Con lui mi sentivo al Milan"

"Era un presidente straordinario, alternava attacchi di ira ad analisi accurate. Ho sempre attinto molto da lui, sono diventato quello che sono perché ho lavorato tre anni alle ...