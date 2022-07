Assalto Cgil | prime sei condanne nel processo con il rito abbreviato | pene tra i sei e i quattro anni e mezzo

(Di lunedì 11 luglio 2022) A otto mesi all’alla sede della, sono arrivate leseia Roma. Le violenze avvennero a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Il giudice per l’udienza preliminare, al termine di unsvolto con, ha inflittotra i 6e 4. In particolare seisono stati inflitti Fabio Corradetti, figlio della compagna del leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, e Massimiliano Urisno, leader palermitano di Fn. Accolto l’impianto accusatorio del pm Gianfederica Dito che contesta i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Davanti al tribunale ordinario intanto prosegue il ...

