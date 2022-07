Wta, Errani vince a Contrexeville dopo aver annullato tre match point (Di domenica 10 luglio 2022) Sara Errani torna alla vittoria in un torneo e lo fa a suo modo, lottando sino all’ultimo. La 35enne azzurra si è aggiudicata la battaglia in finale nel 125k di Contrexeville sull’ungherese Dalma Galfi, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(4) dopo 2 ore e 40 minuti di gioco. Errani ha dovuto anche cancellare tre match point all’avversaria, testa di serie numero 6 del tabellone disputato sulla terra battuta francese. Sarita si è ritrovata a un passo dalla sconfitta nel proprio turno di servizio prima nel decimo game e poi nel dodicesimo, ma ha saputo rintuzzare il tentativo della Galfi e aggiudicarsi il torneo nel tie-break decisivo. Si tratta del quindicesimo titolo – tra circuito maggiore e Itf – per l’ex finalista del Roland Garros, il primo dall’affermazione nel 2019 all’Antico Tiro a ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Saratorna alla vittoria in un torneo e lo fa a suo modo, lottando sino all’ultimo. La 35enne azzurra si è aggiudicata la battaglia in finale nel 125k disull’ungherese Dalma Galfi, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(4)2 ore e 40 minuti di gioco.ha dovuto anche cancellare treall’avversaria, testa di serie numero 6 del tabellone disputato sulla terra battuta francese. Sarita si è ritrovata a un passo dalla sconfitta nel proprio turno di servizio prima nel decimo game e poi nel dodicesimo, ma ha saputo rintuzzare il tentativo della Galfi e aggiudicarsi il torneo nel tie-break decisivo. Si tratta del quindicesimo titolo – tra circuito maggiore e Itf – per l’ex finalista del Roland Garros, il primo dall’affermazione nel 2019 all’Antico Tiro a ...

