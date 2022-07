Wembley è un sogno anche per le ragazze di Milena Bertolini | si parte con la Francia | obiettivo stupire

(Di domenica 10 luglio 2022) Un anno fa l’Italia maschile diventava campione d’Europa, con merito mada assoluta underdog. Alla fine, però, i ragazzi di Mancini hanno alzato il trofeo a, ed è esattamente lo stesso che sognano ledi, non di certo la squadra favorita agli Europei femminili che si giocano proprio in Inghilterra. Ed è proprio nello stadio più iconico al mondo che si giocherà la finale dell’edizione in rosa: l’Italia vuolee non si preclude alcun. Siperò subito contro la, una delle squadre più forti dell’intera rassegna. Le transalpine hanno fisico e tecnica, sanno far male in diversi modi e tra questile palle inattive. Dovremo prestare molta attenzione in ...

La finale è a, come un anno fa per i maschi... "Sarebbe unper l'Italia arrivarci e dal punto di vista mediatico oltre che sportivo un trionfo clamoroso. L'Italia ci proverà, la finale ...La fase finale della competizione continentale si gioca in Inghilterra con finale a, dove il calcio italiano ha trionfato un anno fa vivendo una occhi aperti. Meglio non pensarci, la ... Galli: «Vi racconto l'Old Trafford. Il sogno è Wembley!» Domani alle ore 21 le azzurre di Milena Bertolini in campo a Rotherham. Con loro un movimento in grande espansione ...Domani per l’Italia il via all’Europeo femminile contro la Francia. Attese e speranze per una Nazionale che vuole continuare a stupire ...