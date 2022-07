Uomini e Donne, clamoroso addio | Spunta già il nome della sostituta (Di domenica 10 luglio 2022) La celebre opinionista colonna portante del programma di Maria De Filippi, potrebbe non essere più presente alla nuova edizione del dating show. Proviamo a capirne di più leggendo l’articolo. In tutti questi anni i telespettatori del programma di Canale 5 hanno imparato a conoscere Tina Cipollari per i suoi interventi sferzanti, al fianco del collega Gianni Sperti. Stando a sentire i rumors la donna potrebbe lasciare il programma. La notizia è stata rilanciata da alcuni organi di informazione quali Novella e Amalfi Notizie, e sta già facendo il giro del web. Si tratterebbe di una decisione storica per le sorti del programma, anche perché la Cipollari si è dimostrata un personaggio capace di suscitare polemiche in studio e quindi ideale per catalizzare pubblico e audience. E mentre una ulteriore polemica ha preso di mira Gemma Galgani, sospettata di essersi rifatta il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 luglio 2022) La celebre opinionista colonna portante del programma di Maria De Filippi, potrebbe non essere più presente alla nuova edizione del dating show. Proviamo a capirne di più leggendo l’articolo. In tutti questi anni i telespettatori del programma di Canale 5 hanno imparato a conoscere Tina Cipollari per i suoi interventi sferzanti, al fianco del collega Gianni Sperti. Stando a sentire i rumors la donna potrebbe lasciare il programma. La notizia è stata rilanciata da alcuni organi di informazione quali Novella e Amalfi Notizie, e sta già facendo il giro del web. Si tratterebbe di una decisione storica per le sorti del programma, anche perché la Cipollari si è dimostrata un personaggio capace di suscitare polemiche in studio e quindi ideale per catalizzare pubblico e audience. E mentre una ulteriore polemica ha preso di mira Gemma Galgani, sospettata di essersi rifatta il ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - MoiMirue : @Bibouuuo @euridice932 @doppio_zero_ @xHappinesstan Sempre le signorine devono imparare? A vestirsi, a bere a compo… - GaetanoPuglia : @Kamishiro_18 @DonnaRoma71 Sei tu che non leggi e non ascolti. Fatti una settimana al Club Med di Cefalù (se ancora… -