Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, Conte: “Ha anche tolto braccia alla mafia” (Di domenica 10 luglio 2022) “Il Reddito di cittadinanza non è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentato anche una concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Così Giuseppe Conte su FB. “Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno strumento che ha tolto braccia alle mafie: il Reddito di cittadinanza non ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, ma anche criminalità e violenza agendo come presidio di legalità”, prosegue Conte. “In Sicilia, grazie anche alla tenacia del M5S e di Barbara Floridia, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 10 luglio 2022) “Ildinon è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentatouna concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Così Giuseppesu FB. “Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno strumento che haalle mafie: ildinon ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, macriminalità e violenza agendo come presidio di legalità”, prosegue. “In Sicilia, grazietenacia del M5S e di Barbara Floridia, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - junews24com : Mercato Juve: Arthur o Zakaria contropartite per Zaniolo? La Roma ha scelto - - CorriereCitta : Cause incendio Roma, pista criminale o colposa non escluse, avviate indagini -