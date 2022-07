Ultime Notizie – Burioni | Codacons | “Esposto all’Ordine dei medici | va radiato”

(Di domenica 10 luglio 2022) “Ilpresenterà domani un nuovocontro Robertochiedendodeila radiazione dall’albo per il virologo. Al centro dell’ennesimo scandalo che vede coinvolto il medico, un grave episodio di body shaming ai danni di una ragazza”. E’ quanto si legge in un comunicato del. “Ancora una voltanon perde occasione per tacere e fare un uso sconsiderato e violento dei social network – afferma il– Un atteggiamento che non può più essere tollerato e che va contro qualsiasi principio etico e morale alla base dell’attività di un medico che, tra l’altro, è ospite fisso in Rai e quindi si presume pagato dai cittadini che finanziano la rete attraverso il canone”. “Basti pensare – prosegue – alle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Carlacsrol : RT @osamundR: ????????????????ULTIME NOTIZIE?? Roma Vaticano sta bruciando. Sembra abbastanza profetico. ????? Massiccia esplosione e incendio a #Ro… - AFGiudice : E venne il lupo che sbranò il cinghiale che uccise il gabbiano che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò -

Il Sole 24 ORE

Ancora polemiche sulla festa organizzata da Soleil Sorge per il suo 28° compleanno. L'influencer italo - statunitense è finita nel mirino delle polemiche per non aver invitato alcuni ex gieffini che ...Calciomercato Genoa: Dragusin nell'affare Cambiaso. Lesul futuro del centrale romeno Secondo Juventusnews24, nella giornata di domani l'agente di Radu Dragusin incontrerà il Genoa per discutere il futuro del difensore. Il classe 2002 rientrerebbe ... Ucraina ultime notizie. Kiev delusa, “Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Venti deboli da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h. L'ultima segnalazione arrivata dai nostri utenti alle ore 20:55 riporta cielo molto nuvoloso o coperto e una temperatura di 24°C. La ...