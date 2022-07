Tragico weekend di luglio | 3 ragazzi morti annegati tra Lombardia e Piemonte

(Di domenica 10 luglio 2022) Tresonoin unsabato ditratuffandosi in acqua. Un 13enne è annegato nel canale Villoresi, un 15enne nel lago Maggiore e un 19enne in provincia di Torino

Pubblicità

AbruzzoLive

Il presidente de "La Compagnia del Mare Lifeguard" Cristian Di Santo spiega: "Un... 'Infine, ci stringiamo al dolore per ilevento registratosi a Fano, sempre nella giornata di Sabato, ...... "Unparticolarmente intenso, quello appena trascorso sulla costa adriatica, attraversata ... Infine, ci stringiamo al dolore per ilevento registratosi a Fano, sempre nella giornata di ... Proseguono i soccorsi in mare sulla costa Adriatica, Di Santo: “Un weekend particolarmente intenso” Tre ragazzi sono morti in un tragico sabato di luglio tra Lombardia e Piemonte tuffandosi in acqua. Un 13enne è annegato nel canale Villoresi, un 15enne nel lago Maggiore e un 19enne in provincia di T ...Una settimana dopo il tragico sinistro costato la vita a due ticinesi, altro weekend da dimenticare sulla strada del passo tra i cantoni Uri e Berna ...