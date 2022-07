Tour de France, Tadej Pogacar in ansia per il Covid: un suo compagno positivo. “Sono preoccupato” (Di domenica 10 luglio 2022) Tadej Pogacar è il padrone assoluto di questo Tour de France: lo sloveno ha già vinto due tappe in questa edizione e vuole il terzo successo consecutivo alla Grand Boucle. A oggi nessun rivale sembra avere la forza per contrastarlo, nemmeno la Jumbo-Visma guidata da Jonas Vingegaard, in classifica staccato di appena 39 secondi. Il pericolo maggiore per il corridore della UAE Emirates, al momento, si chiama Covid: un eventuale contagio lo escluderebbe dalla corsa. Sabato mattina il norvegese Vegard Stake Laengen, compagno di squadra di Pogacar, è risultato positivo dopo che nella notte aveva sofferto di un leggero mal di gola. In casa UAE è subito scattato l’allarme e lo stesso sloveno è in ansia per la situazione: “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)è il padrone assoluto di questode: lo sloveno ha già vinto due tappe in questa edizione e vuole il terzo successo consecutivo alla Grand Boucle. A oggi nessun rivale sembra avere la forza per contrastarlo, nemmeno la Jumbo-Visma guidata da Jonas Vingegaard, in classifica staccato di appena 39 secondi. Il pericolo maggiore per il corridore della UAE Emirates, al momento, si chiama: un eventuale contagio lo escluderebbe dalla corsa. Sabato mattina il norvegese Vegard Stake Laengen,di squadra di, è risultatodopo che nella notte aveva sofferto di un leggero mal di gola. In casa UAE è subito scattato l’allarme e lo stesso sloveno è inper la situazione: “Il ...

