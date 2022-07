Skull & Bones approderà su PS5 e Xbox l’8 novembre | tutti pronti a saccheggiare?

(Di domenica 10 luglio 2022) Ciurma, all’arrembaggio. Ormai si conosce praticamente tutto di, il videogioco di d’azione open world e in terza persona. Ubisoft è uscita allo scoperto, rivelando data del rilascio, le console su cui si potrà giocare, perfino come prenotare il game e ricevere il Pacchetto Sua Altezza marina, con Vestiario famigerato e Fuochi d’artificio dell’Incoronazione.– Adobe Stocksarà disponibile a partire dall’8, su PlayStation 5,Series XS, Stadia, Epic Games e Ubisoft Connect. Due le versioni del gioco. La Standard Edition contiene il gioco-base, ma non la Collezione Ballata di Ossa insanguinate, le due missioni aggiuntive, l’artbook e la ...

L'indiscrezione proviene da Tom Henderson , che in passato ha già avuto ragione su alcuni leak di casa Ubisoft, in particolare su& Bones , che proprio in questi giorni ha finalmente ottenuto ...cosa si fa esattamente in& Bones Beh, l'Oceano Indiano è pieno di opportunità: ci sono tantissimi personaggi che offrono contratti di lavoro capaci di farci vivere avventure esplosive e ...Dopo anni di attesa, Ubisoft ha acceso di nuovo i riflettori su Skull and Bones, mostrando molti dettagli sull'imminente gioco di avventura a tema pirati.Ubisoft ha finalmente presentato Skull and Bones, ma l'interfaccia di gioco è così piena di elementi su schermo da ricordare un meme di Elden Ring.