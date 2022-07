Siracusa, uomo accoltellato a morte a Lentini: si costituisce un 23enne (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Lite sanguinosa nel Siracusano. Un 38enne è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte a Lentini. L’uomo sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite. Un giovane di 23 anni si è costituito ai carabinieri e ora è sospettato dell’omicidio seppur ancora non sia chiara la dinamica del delitto. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, forse una lite e poi il 23enne, anche lui lentinese, avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente che avrebbe colpito a morte la vittima 38enne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Lite sanguinosa nelno. Un 38enne è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte a. L’sarebbe statoal culmine di una lite. Un giovane di 23 anni si è costituito ai carabinieri e ora è sospettato dell’omicidio seppur ancora non sia chiara la dinamica del delitto. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, forse una lite e poi il, anche lui lentinese, avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente che avrebbe colpito ala vittima 38enne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

