Si tuffa nel canale e rimane incastrato in una chiusa, muore a 13 anni (Di domenica 10 luglio 2022) Si era tuffato nel canale Villoresi, nella zona di Parabiago, in provincia di Milano, ed era rimasto incastrato in una chiusa. E’ morto in ospedale, a poche ore dal ricovero, il ragazzino di 13 anni che era stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Circolo di Varese. Sull’episodio indagano i carabinieri di Legnano. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, era andato sul canale Villoresi insieme ad amici e parenti per cercare un po’ di fresco. Nelle acque del canale peraltro è in vigore un divieto di balneazione. Il ragazzino si era tuffato e non era più riemerso. Alcuni bagnanti sono riuscito a riportarlo a riva, ma lui era già privo di sensi. Carabinieri e polizia locale, scrive il Corriere.it, hanno ascoltato diversi testimoni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Si erato nelVilloresi, nella zona di Parabiago, in provincia di Milano, ed era rimastoin una. E’ morto in ospedale, a poche ore dal ricovero, il ragazzino di 13che era stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Circolo di Varese. Sull’episodio indagano i carabinieri di Legnano. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, era andato sulVilloresi insieme ad amici e parenti per cercare un po’ di fresco. Nelle acque delperaltro è in vigore un divieto di balneazione. Il ragazzino si erato e non era più riemerso. Alcuni bagnanti sono riuscito a riportarlo a riva, ma lui era già privo di sensi. Carabinieri e polizia locale, scrive il Corriere.it, hanno ascoltato diversi testimoni. ...

