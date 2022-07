Roberto Burioni fa body shaming contro una ragazza su Twitter: scoppia la rivolta sui social. La Lega: “Fazio gli darà un cartellino rosso?” (Di domenica 10 luglio 2022) body shaming social contro una donna firmato dal professor Roberto Burioni. Vittima di un tweet a dir poco sconcertante è una ragazza di nome Alessia, utente di Twitter rea di aver banalmente difeso un deputato della Lega in una lunga discussione che vedeva coinvolti Burioni, Alex Bazzaro della Lega e la dottoressa Barbara Balanzoni, chirurgo anestesista radiata dall’Ordine dei Medici per non essersi vaccinato. Bazzaro ha pubblicato un tweet riferendosi ad una delle tanti e concitati allarmi del consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi. “Covid, Ricciardi: rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50”, scrive Bazzaro aggiungendo una sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)una donna firmato dal professor. Vittima di un tweet a dir poco sconcertante è unadi nome Alessia, utente direa di aver banalmente difeso un deputato dellain una lunga discussione che vedeva coinvolti, Alex Bazzaro dellae la dottoressa Barbara Balanzoni, chirurgo anestesista radiata dall’Ordine dei Medici per non essersi vaccinato. Bazzaro ha pubblicato un tweet riferendosi ad una delle tanti e concitati allarmi del consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi. “Covid, Ricciardi: rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50”, scrive Bazzaro aggiungendo una sua ...

