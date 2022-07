Piedi a prova di estate: la soluzione è multitasking. Come insegnano le web star (Di domenica 10 luglio 2022) Epoch Sole Solution di Nu Skinla è soluzione multitasking per avere Piedi a prova di estate. L’innovativa beauty routine esfolia, idrata e rigenera in profondità Con l’arrivo dell’estate prende il via la stagione dei Piedi nudi: in spiaggia, piscina, nel parco, anche solo in casa. Totalmente liberi o protagonisti di meravigliosi look dalle calzature aperte e sonanti, è necessario – anzi imperativo! – che siano morbidi e curati, proprio Come insegnano le web star. Da Giulia Salemi, recentemente protagonista della campagna Prima Donna Collection, a Valentina Ferragni, da Giulia De Lellis alle internazionali Tamara e Gigi Hadid, la parola d’ordine è: morbidezza! È utile quindi focalizzarsi sul trattamento della pelle di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 luglio 2022) Epoch Sole Solution di Nu Skinla èper averedi. L’innovativa beauty routine esfolia, idrata e rigenera in profondità Con l’arrivo dell’prende il via la stagione deinudi: in spiaggia, piscina, nel parco, anche solo in casa. Totalmente liberi o protagonisti di meravigliosi look dalle calzature aperte e sonanti, è necessario – anzi imperativo! – che siano morbidi e curati, propriole web. Da Giulia Salemi, recentemente protagonista della campagna Prima Donna Collection, a Valentina Ferragni, da Giulia De Lellis alle internazionali Tamara e Gigi Hadid, la parola d’ordine è: morbidezza! È utile quindi focalizzarsi sul trattamento della pelle di ...

Pubblicità

borghi_claudio : Un pensiero ai monturati (la comparsa in costume) della Passeggiata Storica. Rappresentare la propria Contrada in P… - pornocriceto : Julia Maze prova la potenza del cavallo fatta a mano taglia L (con #Fisting #Anale aggiuntivo) TWT246 #AnalVids… - danti67 : @toro_df Questo è evidente a tutti. Lui prova a tenere un piedi numerose trattative, in attesa della vendita di Bre… - byb80 : @edolo1980 15 minuti a piedi, ma proprio passeggiando, ho fatto la prova. - glibralato : a me sembra una follia. Siccità, nuovi bacini artificiali sulle Alpi per l’innevamento delle piste da sci: il bosco… -