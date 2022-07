Milan, Maldini accelera: vuole chiudere tre colpi in entrata! (Di domenica 10 luglio 2022) Il Milan vuole subito certezze in vista della prossima stagione. I detentori dello scudetto sono pronti all’affondo decisivo su tre obiettivi principali, che riecheggiano costantemente in questa sessione di calciomercato. I nomi in questione sono quelli di Hakim Ziyech, Charles de Ketelaere e Renato Sanches. Il marocchino di proprietà del Chelsea, il belga del Club Bruges ed il portoghese del Lille sono da tempo chiodi fissi sulla lavagna della dirigenza Milanista. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, ha ribadito la volontà del Milan di chiudere al più presto le trattative che porterebbero questi 3 calciatori a vestire la maglia rossonera. Ziyech Chelsea Premier League Il futuro del centrocampista ex Ajax è sempre più lontano da Londra: non è partito con la squadra per la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Ilsubito certezze in vista della prossima stagione. I detentori dello scudetto sono pronti all’affondo decisivo su tre obiettivi principali, che riecheggiano costantemente in questa sessione di calciomercato. I nomi in questione sono quelli di Hakim Ziyech, Charles de Ketelaere e Renato Sanches. Il marocchino di proprietà del Chelsea, il belga del Club Bruges ed il portoghese del Lille sono da tempo chiodi fissi sulla lavagna della dirigenzaista. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, ha ribadito la volontà deldial più presto le trattative che porterebbero questi 3 calciatori a vestire la maglia rossonera. Ziyech Chelsea Premier League Il futuro del centrocampista ex Ajax è sempre più lontano da Londra: non è partito con la squadra per la ...

Pubblicità

PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - sportli26181512 : Il Milan presta il futuro: da Nasti a Lazetic, tutti i progetti per i baby bomber: Il Milan presta il futuro: da Na… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Il Milan presta il futuro: da Nasti a Lazetic, tutti i progetti per i baby bomber #calciomercato -