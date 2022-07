Mertens fa un passo verso il Napoli: le ultime sul futuro del belga (Di domenica 10 luglio 2022) Dal 1° luglio 2022 Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli, essendo scaduto il contratto che lo legava al club e non essendosi ancora trovati – per il momento – i termini per un accordo di rinnovo. Le speranze dei tifosi si basano sul solido rapporto che lega il calciatore belga alla città partenopea e all’affetto reciproco con i tifosi. Il rinnovo di Mertens va contro la politica di ringiovanimento della squadra, considerando che l’attaccante ha ormai 35 anni, ma De Laurentiis accetterebbe una sua permanenza in casa Napoli a precise condizioni di riduzione di ingaggio. Le richieste che erano state avanzate dall’entourage di Dries Mertens sono state respinte in blocco dal presidente del Napoli, che ha invece offerto 2,5 milioni annui, circa la metà della ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Dal 1° luglio 2022 Driesnon è più un giocatore del, essendo scaduto il contratto che lo legava al club e non essendosi ancora trovati – per il momento – i termini per un accordo di rinnovo. Le speranze dei tifosi si basano sul solido rapporto che lega il calciatorealla città partenopea e all’affetto reciproco con i tifosi. Il rinnovo diva contro la politica di ringiovanimento della squadra, considerando che l’attaccante ha ormai 35 anni, ma De Laurentiis accetterebbe una sua permanenza in casaa precise condizioni di riduzione di ingaggio. Le richieste che erano state avanzate dall’entourage di Driessono state respinte in blocco dal presidente del, che ha invece offerto 2,5 milioni annui, circa la metà della ...

