M5s, Patuanelli: 'Uscire dall'aula al momento della fiducia? Non lo escludo' (Di domenica 10 luglio 2022) Movimento 5 stelle verso la crisi di governo, in piena crisi di identità. 'Ma no. A parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui ... Leggi su globalist (Di domenica 10 luglio 2022) Movimento 5 stelle verso la crisi di governo, in piena crisi di identità. 'Ma no. A parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui ...

Pubblicità

ninabecks1 : RT @Pinucci63757977: Patuanelli non esclude l'uscita dall'Aula dei senatori del m5s, ma la vera minaccia è che ci rientrino. - beat_oven : RT @Pinucci63757977: Patuanelli non esclude l'uscita dall'Aula dei senatori del m5s, ma la vera minaccia è che ci rientrino. - GraziaMontefal2 : RT @ottogattotto: #Patuanelli: “Alla fiducia in Senato noi del #M5s potremmo lasciare l’Aula” Ma stigrancazzi nun ce li metti? - GraziaMontefal2 : RT @Pinucci63757977: Patuanelli non esclude l'uscita dall'Aula dei senatori del m5s, ma la vera minaccia è che ci rientrino. - ultimora_pol : #Italia Franco #Mirabelli: 'Patuanelli dice che giovedì il M5S si asterrà in aula? Vediamo. A dire la verità mi se… -