LIVE – Lazio-Auronzo 18-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di domenica 10 luglio 2022) Tutto pronto per. Il primo test del precampionato per i laziali è in programma alle ore 17:o0 di oggi, domenica 10 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita con unatestuale del match ed eventualmente con le parole dei protagonisti al termine. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA18-0 (4? Basic, 5? Luis Alberto, 6? Cancellieri, 8? Luis Alberto, 11? Cancellieri, 16? De Mario autogol, 27? Pedro, 31? Basic, 41? Pedro, 49? Felipe Anderson, 55? Romero 58? Felipe Anderson, 63? Felipe Anderson, 64? Felipe Anderson, 69? Raul Moro, 74? Akpa Akpro, 76? Kiyine, 79? Romero) 79?- GOL! Ancora Romero! 76?- Rete di Kiyine! 17-0 74?- GOL! Rete di Akpa Akpro. 69?- Rete ...

AURONZO DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale delladi Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, infatti, i biancocelesti scenderanno in campo per affrontare - nell'amichevole divenuta ormai una tradizione - i dilettanti locali dell'Auronzo ...16 - GOL! De Mario realizza un autogol, dopo un tiro sul palo di Luis Alberto! 11 - RETE DI CANCELLIERI! Assist di Basic e Cancellieri non fallisce! 8 - RETE! Luis Alberto ancora a segno! ...Tutto pronto per Lazio-Auronzo. Il primo test del precampionato per i laziali è in programma alle ore 18:00 di oggi, domenica 10 luglio.