King of Stonks, la seconda stagione si farà? Come stanno le cose (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il successo della prima stagione di King of Stonks, ci sarà un secondo capitolo? Tutto quello che c'è da sapere Ieri 6 luglio 2022 ha debuttato la prima stagione della serie tv Netflix King of Stonks. In moltissimi l'hanno già vista tutta e si chiedono già se il famoso colosso dello streaming confermerà anche la seconda stagione. Questa decisione naturalmente dipende dal successo che gli episodi riusciranno ad ottenere. Se durante il primo mese le ore di visione non saranno soddisfacenti la serie potrebbe non avere alcun seguito. King of Stonks (Screenshot da FAcebook)Sembra quindi ancora presto per avere una risposta sul futuro incerto della serie tv Netflix, al momento infatti nessuna ...

