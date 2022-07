Juve Zaniolo, in settimana l’affondo decisivo: i dettagli (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo Pogba e Di Maria la Juve punta Zaniolo per un altro colpo super: pronta la proposta alla Roma per chiudere Dopo Pogba e Di Maria la Juve punta Zaniolo per un altro colpo super: pronta la proposta alla Roma per chiudere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri stanno preparando l’offerta per il prestito oneroso a 10 milioni con riscatto fissato a 40, per il giocatore pronti 4 milioni a stagione. Intanto salta il primo test con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo Pogba e Di Maria lapuntaper un altro colpo super: pronta la proposta alla Roma per chiudere Dopo Pogba e Di Maria lapuntaper un altro colpo super: pronta la proposta alla Roma per chiudere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri stanno preparando l’offerta per il prestito oneroso a 10 milioni con riscatto fissato a 40, per il giocatore pronti 4 milioni a stagione. Intanto salta il primo test con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo alla #Juve! Giornata proficua, la #Roma scende a 40-45 cash (prestito con obbligo, no a #Arthur). Question… - forumJuventus : [SportItalia] Zaniolo alla Juve si può chiudere già la prossima settimana ? - tvdellosport : ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti… - ItalMark : Ipotetica intervista #gazzetta su #zaniolo : 'Scelgo la #juve per poter giocare a calcio. In questi anni alla #roma… - CalcioNews24 : La #Juve vuole #Zaniolo: pronta l'offerta alla #Roma ?? -