Gf Vip 7: un'ex vippona dell'edizione 5 torna in coppia con l'amico influencer?

Gf Vip 7: potrebbe tornare a varcare la porta rossa del reality Mediaset una ex vippona dell'edizione 5, ma stavolta in coppia come unico concorrente con l'amico influencer Continua la corsa del toto nomi del cast del Grande Fratello Vip. Sul web circolano diverse ipotesi ma ancora, salvo qualche nome, non si ha il quadro completo dei concorrenti che abiteranno il loft di Cinecittà a partire dal 12 settembre. E' allora che si accenderanno luci e telecamere sulla casa più spiata d'Italia. E se ci sono state delle smentite circa la partecipazione di Rita Dalla Chiesa, un'altra grande vippona potrebbe fare ritorno nella Casa. Lei è stata una grande protagonista del Gf Vip 5 e adesso potrebbe tornare nella casa di Cinecittà insieme al suo amico ...

