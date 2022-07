Firenze, "mi vergogno": poliziotto suicida in carcere, cosa c'è dietro al gesto estremo. Choc tra le divise (Di domenica 10 luglio 2022) "Mi vergogno": un poliziotto si è tolto la vita in carcere. Era detenuto a Sollicciano, in provincia di Firenze, per il tentato omicidio di un gambiano alle Cascine. Il suicidio è avvenuto ieri pomeriggio. Dopo aver ritrovato il suo corpo, la sicurezza del carcere ha subito chiamato il 118, ma per lui era già troppo tardi. Stando a una prima ricostruzione, come riporta Leggo, l'uomo si sarebbe impiccato. La Procura sarebbe stata informata dell'accaduto e probabilmente disporrà l'autopsia per far luce sulle modalità con cui il poliziotto si è tolto la vita. Lo riporta La Nazione. In realtà l'uomo aveva già lanciato dei segnali sulla volontà di uccidersi. Ci aveva provato la sera dopo i fatti, quando era ancora agli arresti domiciliari. "Stanotte mi sono messo un sacchetto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) "Mi": unsi è tolto la vita in. Era detenuto a Sollicciano, in provincia di, per il tentato omicidio di un gambiano alle Cascine. Il suicidio è avvenuto ieri pomeriggio. Dopo aver ritrovato il suo corpo, la sicurezza delha subito chiamato il 118, ma per lui era già troppo tardi. Stando a una prima ricostruzione, come riporta Leggo, l'uomo si sarebbe impiccato. La Procura sarebbe stata informata dell'accaduto e probabilmente disporrà l'autopsia per far luce sulle modalità con cui ilsi è tolto la vita. Lo riporta La Nazione. In realtà l'uomo aveva già lanciato dei segnali sulla volontà di uccidersi. Ci aveva provato la sera dopo i fatti, quando era ancora agli arresti domiciliari. "Stanotte mi sono messo un sacchetto in ...

