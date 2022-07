F1, Gp Austria – Ferrari, Leclerc chiede “gioco di squadra”: perché rischiare un duello interno che favorisce solo Verstappen? (Di domenica 10 luglio 2022) perché, cara Ferrari, continuare un duello interno tra i propri piloti che favorisce soprattutto Max Verstappen? Dopo Silverstone, i tifosi della Rossa hanno temuto il peggio al via della Sprint Race del GP d’Austria, quando il triplice attacco tra Carlos Sainz e Charles Leclerc — con il primo che aveva soffiato all’altro il secondo posto al via, per poi perderlo nel tentativo di attaccare l’olandese della Red Bull alla Remus Kurve — poteva portare a conseguenze peggiori (un contatto avrebbe significato per i due partire dalle retrovie, per la gara vera e propria di domenica). Da tale duello, purtroppo non utile né per Charles né per Carlos, ne ha beneficiato solo Verstappen, volato subito oltre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022), cara, continuare untra i propri piloti chesoprattutto Max? Dopo Silverstone, i tifosi della Rossa hanno temuto il peggio al via della Sprint Race del GP d’, quando il triplice attacco tra Carlos Sainz e Charles— con il primo che aveva soffiato all’altro il secondo posto al via, per poi perderlo nel tentativo di attaccare l’olandese della Red Bull alla Remus Kurve — poteva portare a conseguenze peggiori (un contatto avrebbe significato per i due partire dalle retrovie, per la gara vera e propria di domenica). Da tale, purtroppo non utile né per Charles né per Carlos, ne ha beneficiato, volato subito oltre il ...

