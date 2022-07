Elisa, annullati i concerti in programma a Pistoia e Bologna: “Contagiata dal Covid” (Di domenica 10 luglio 2022) Il concerto di Elisa, cantautrice scelta dall’Onu come testimonial e modello in termini di ‘vivere sostenibile’, previsto per domenica 10 luglio a Pistoia sarà rimandato a causa del contagio dell’artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi. Per informazioni info@legsrl.net info@bluesin.eu. Martedì 12 luglio 2022 alle ore 20.30 al Parco Caserme Rosse di Bologna l’artista friulana era attesa a Bologna nell’ambito del tour Back to the Future. L’appuntamento nel capoluogo emiliano dovrà aspettare: pausa forzata per il viaggio in 20 regioni con oltre 30 date in location dal valore paesaggistico e storico, un mastodontico progetto live pensando al pianeta. Anche in questo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) Il concerto di, cantautrice scelta dall’Onu come testimonial e modello in termini di ‘vivere sostenibile’, previsto per domenica 10 luglio asarà rimandato a causa del contagio dell’artista al-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi. Per informazioni info@legsrl.net info@bluesin.eu. Martedì 12 luglio 2022 alle ore 20.30 al Parco Caserme Rosse dil’artista friulana era attesa anell’ambito del tour Back to the Future. L’appuntamento nel capoluogo emiliano dovrà aspettare: pausa forzata per il viaggio in 20 regioni con oltre 30 date in location dal valore paesaggistico e storico, un mastodontico progetto live pensando al pianeta. Anche in questo ...

