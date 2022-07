Djokovic, settimo titolo a Wimbledon come Sampras. E con Kyrgios scatta un’amicizia... da film (Di domenica 10 luglio 2022) Il serbo: «Questo torneo è la mia ispirazione a vincere». Lo sconfitto: «Nole è una specie di dio, difficile da battere» Leggi su lastampa (Di domenica 10 luglio 2022) Il serbo: «Questo torneo è la mia ispirazione a vincere». Lo sconfitto: «Nole è una specie di dio, difficile da battere»

Pubblicità

Eurosport_IT : Arriva il quarto titolo consecutivo a Wimbledon per Djokovic, il settimo in carriera per un atleta straordinario??… - Fabio26405960 : RT @pbecchi: Djokovic vince ancora Wimbledon e conquista il settimo titolo. Non vaccinati si vince! - g_zerbato : RT @pbecchi: Djokovic vince ancora Wimbledon e conquista il settimo titolo. Non vaccinati si vince! - LNN999 : RT @pbecchi: Djokovic vince ancora Wimbledon e conquista il settimo titolo. Non vaccinati si vince! - frances88451672 : RT @pbecchi: Djokovic vince ancora Wimbledon e conquista il settimo titolo. Non vaccinati si vince! -