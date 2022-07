Djokovic in cerca del settimo titolo a Wimbledon (e del suo futuro) (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Se dopo il viaggetto in Australia con soggiorno presso una struttura non proprio turistica i più si chiedevano quale sarebbe stato il futuro politico di Novak Djokovic, e se dopo il ko con Nadal nei quarti del Roland Garros ci si domandava invece quale sarebbe stato il suo avvenire sportivo, alla vigilia della finale di Wimbledon contro Kyrgios la domanda è un'altra ancora: un successo in campo ai Championships che peso avr nella costruzione del personaggio-Djokovic da domani in poi? Prima i numeri Nole sul Centrale di Wimbledon non perde dal 2013, sconfitto da Murray. Quella contro Norrie è stata la 27esima vittoria consecutiva ai Championships: da quando, nel 2017, si ritirò contro Berdych. È alla 32esima finale Slam, una in più di Roger Federer. È numero 3 al mondo, davanti a lui ci sono ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Se dopo il viaggetto in Australia con soggiorno presso una struttura non proprio turistica i più si chiedevano quale sarebbe stato ilpolitico di Novak, e se dopo il ko con Nadal nei quarti del Roland Garros ci si domandava invece quale sarebbe stato il suo avvenire sportivo, alla vigilia della finale dicontro Kyrgios la domanda è un'altra ancora: un successo in campo ai Championships che peso avr nella costruzione del personaggio-da domani in poi? Prima i numeri Nole sul Centrale dinon perde dal 2013, sconfitto da Murray. Quella contro Norrie è stata la 27esima vittoria consecutiva ai Championships: da quando, nel 2017, si ritirò contro Berdych. È alla 32esima finale Slam, una in più di Roger Federer. È numero 3 al mondo, davanti a lui ci sono ...

