Cagliari | Giulini e il nuovo stadio | «Fatto un altro passaggio importante»

Tommasoè intervenuto su Twitter in merito alla costruzione del nuovo stadio del suo: il messaggio Tommasoè intervenuto su Twitter in merito allo storico passaggio che avvicina ilalla costruzione del nuovo stadio. Le sue parole. IL MESSAGGIO - "Un altro ...Pavoletti ha rinnovato il proprio contratto con il(spalmandosi l'ingaggio che già ... Per questo motivo il presidentenon ha ancora affondato il colpo per Gianluca Lapadula . Il suo ... Giulini sul nuovo stadio: "Pagina cruciale nel nostro percorso. Per Cagliari e la Sardegna" Manca ormai un mese al via della nuova stagione di Serie B. Un campionato che quest'anno, tra le altre squadre, vedrà partecipare il Cagliari. Servirà quindi correre sul mercato perché la squadra dovr ...Il presidente del Cagliari ha postato poco fa un messaggio sul suo profilo Twitter, riguardo la presentazione al Comune del progetto definitivo del nuovo impianto cittadino, avvenuta ieri Certamente “ ...