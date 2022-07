Bologna, l’allenatore di Ferguson: «Sarà in Italia a inizio settimana per visite mediche» (Di domenica 10 luglio 2022) l’allenatore Jim Goodwin ha confermato l’arrivo imminente di Ferguson al Bologna Jim Goodwin, allenatore dell’Aberdeen, ai microfoni di Premier Sports ha confermato l’arrivo imminente di Lewis Ferguson al Bologna. LE PAROLE – «Negli ultimi giorni è stato ampiamente riferito quello che sta accadendo con Lewis. Non vogliamo raccontare bugie, i rumors sono veritieri: il Bologna è molto interessato a lui. Lewis Sarà in Italia all’inizio della settimana per sottoporsi alle visite mediche: se tutto andrà bene, Sarà un nuovo giocatore del Bologna». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022)Jim Goodwin ha confermato l’arrivo imminente dialJim Goodwin, allenatore dell’Aberdeen, ai microfoni di Premier Sports ha confermato l’arrivo imminente di Lewisal. LE PAROLE – «Negli ultimi giorni è stato ampiamente riferito quello che sta accadendo con Lewis. Non vogliamo raccontare bugie, i rumors sono veritieri: ilè molto interessato a lui. Lewisinall’dellaper sottoporsi alle: se tutto andrà bene,un nuovo giocatore del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

