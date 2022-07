Arrampicata sportiva | Laura Rogora seconda in Coppa del Mondo! Splendido podio a Chamonix | vince Garnbret

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022)ha conquistato unosecondo posto a(Francia), dove è andata in scena l’ottava tappa delladel Mondo 2022 di. L’azzurra si è distinta nel lead, la specialità prediletta in cui lo scorso 21 settembre si mise al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali, ed è riuscita a salire sulper la prima volta in stagione dopo i quarti posti raccolti a Villars e Innsbruck nelle ultime settimane. La 21enne, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si gareggiava con la formula del combined), ha raggiunto il top, ma si è dovuta inchinare per una manciata di secondi al cospetto della fuoriclasse slovena Janja, Campionessa Olimpica e dominatrice assoluta delle specialità ...