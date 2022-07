Amichevoli precampionato 2022, Sassuolo-Real Vicenza 10-1: tabellino e marcatori (Di domenica 10 luglio 2022) Il Sassuolo batte 10-1 il Real Vicenza. Per gli emiliani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Ceide autore di 3 reti, nel giro di 5 minuti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH IL tabellino Sassuolo-Real Vicenza 10-1 marcatori: 5’ Henrique, 10’ e 14’ rig. Berardi, 33’ Amana, 36’ e 43’ Raspadori, 39’ e 40’, 44’ Ceide, 64’ Alvarez, 75’ Defrel Sassuolo 1° tempo: Pegolo, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Tressoldi, Ferrari, Henrique, Harroui, Raspadori, Berardi, Ceide. Sassuolo 2° tempo: Russo, Rogerio, Ayhan, Erlic, Toljan, Marginean, Obiang (74’ Mercati), Frattesi, Defrel, Alvarez, ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ilbatte 10-1 il. Per gli emiliani si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Ceide autore di 3 reti, nel giro di 5 minuti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH IL10-1: 5’ Henrique, 10’ e 14’ rig. Berardi, 33’ Amana, 36’ e 43’ Raspadori, 39’ e 40’, 44’ Ceide, 64’ Alvarez, 75’ Defrel1° tempo: Pegolo, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Tressoldi, Ferrari, Henrique, Harroui, Raspadori, Berardi, Ceide.2° tempo: Russo, Rogerio, Ayhan, Erlic, Toljan, Marginean, Obiang (74’ Mercati), Frattesi, Defrel, Alvarez, ...

