Una vita da terzino | Fabio Grosso | l’eroe che non ti aspetti

Roma, 9 lug – Un'occhiata veloce verso il cielo, la lingua che passa nervosamente sulla labbra. Lo sguardo che trasuda concentrazione, il peso di un'intera nazione calcistica sul proprio mancino. Rincorsa, prima a piccoli passi, poi sempre più decisa. E infine la sassata sinistra più famosa di tutto il pallone nostrano. Renato Curi, Chieti, Perugia, Palermo: chissà se Fabio Grosso in quei sette interminabili secondi avrà ripensato anche al sudore versato nella – più o meno profonda – provincia italiana. Australia, Germania, Francia: le giocate decisive La sequenza è quella dell'ultimo rigore di Italia – Francia, l'ormai lontana finale del mondiale 2006 giocata sotto il cielo di Berlino esattamente 16 anni or sono. Il terzino romano diventa ancora una volta l'eroe che non ti aspetti in un torneo ...

