Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Virus deve circolare e a zero non arriveremo mai”

(Di sabato 9 luglio 2022) “Credo che noi dobbiamo proteggere fragili e anziani e in tutto il resto della popolazione ilSars-CoV-2. Più circola, più creiamo immunità. Più creiamo immunità e più creiamo una barriera per le forme gravi. Questo è quello che ci dicono tutti i dati”. Parola di Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che all’Adnkronos Salute torna a ribadire il risvolto positivo di questa corsa del. “La letteratura internazionale – ricorda – ci dice che la capacità di difendersi per chi è guarito arriva al 98% per le forme gravi. Quindi credo che questo sia l’intendimento che dobbiamo seguire”. Una posizione condivisa con diversi esperti mentre altre voci, come quella dell’igienista Walter Ricciardi, evidenziano al contrario la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - osamundR : ????ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di… -

Il Sole 24 ORE

Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra ...E' sempre alto il numero dei contagi da Covid in Veneto nelle24 ore con 9.214 casi rispetto ai 9.339 ai ieri. Impennata delle vittime che oggi sono 12, elemento che porta il dato complessivo a 14.859. Lo rileva il bollettino della Regione del Veneto. Il ... Ucraina ultime notizie. Cina-Usa, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni I follower erano preoccupati per l’assenza di Belen Rodriguez dai social. Una settimana senza post da pubblicare è bastata a molti per pensare che fosse accaduto qualcosa tra Belen e Stefano De Martin ...Nelle ultime 24 ore sono stati 8.584 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 31.271 tamponi processati e l'indice di positività sale al 27,4%. È quanto ...