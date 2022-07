Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson sul suo coming out e della rappresentazione LGBTQIA+ sullo schermo (Di sabato 9 luglio 2022) L'attrice di Thor: Love and Thunder Tessa Thompson riflette sul suo coming out e il portare sullo schermo un personaggio LGBTQIA+. Thor: Love and Thunder è finalmente approdato nelle sale, e con esso abbiamo assistito anche al ritorno di Tessa Thompson a.k.a. Valkyrie, la prima supereroina LGBTQIA+ del MCU. E adesso la sua interprete riflette su ciò che ha significato fare coming out anche nella vita reale e l'importanza di vedersi rappresentati sullo schermo. Thompson, che nel 2018 ha rivelato pubblicamente di essere attratta sia da uomini che da donne, ha commentato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) L'attrice diandriflette sul suoout e il portareun personaggioandè finalmente approdato nelle sale, e con esso abbiamo assistito anche al ritorno dia.k.a. Valkyrie, la prima supereroinadel MCU. E adesso la sua interprete riflette su ciò che ha significato fareout anche nella vita reale e l'importanza di vedersi rappresentati, che nel 2018 ha rivelato pubblicamente di essere attratta sia da uomini che da donne, ha commentato ...

Pubblicità

andreafrancesco : RT @badtasteit: È stato svelato il il punteggio CinemaScore di #ThorLoveandThunder, uno dei peggiori per l'UCM: che impatto avrà sugli inca… - losamegi : @willprotector io pensa che si sarebbero potuti risparmiare la morte di jane, ceh letteralmente ora thor ha una 'fi… - Iuvsneedy : ma ora eccoci qua con la fatidica domanda: thor ragnarok o thor love and thunder? - Screenweek : #NataliePortman è giunta a Roma per il lancio di #ThorLoveAndThunder e ha sorpreso alcuni fan che si trovavano al c… - lorenzomega_ : avete già visto thor love&thunder? -