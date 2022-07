TgLa7d del 9 luglio 2022

(Di sabato 9 luglio 2022) Marmolada, identificate tutte le undici vittime grazie al Dna Migranti, nave della Marina a Lampedusa per svuotare hotspot Giappone: la salma di Abe a Tokyo, martedì i funerali Guerra Ucraina, sempre ...

Marmolada, identificate tutte le undici vittime grazie al Dna Migranti, nave della Marina a Lampedusa per svuotare hotspot Giappone: la salma di Abe a Tokyo, martedì i funerali Guerra Ucraina, sempre ...Choc in Giappone: ucciso l'ex premier Shinzo Abe G20, Lavrov lascia il summit su critiche alla Russia Istat: l'inflazione accresce le diseguaglianze Aumenta ancora l'incidenza dei casi Covid - Choc in ... TgLa7d del 8 luglio 2022