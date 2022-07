Rifiuti nella Capitale, il "cortometraggio" di Ozpetek sui social: "Ecco Roma 2022" (Di sabato 9 luglio 2022) La 'grande bellezza' come 'il terzo mondo'. Da Alessandro Gassman a Ferzan Ozpetek, a Claudia Gerini, la protesta dei vip sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) La 'grande bellezza' come 'il terzo mondo'. Da Alessandro Gassman a Ferzan, a Claudia Gerini, la protesta dei vip sui ...

Pubblicità

valentinadigrav : RT @sole24ore: Il termovalorizzatore in una città come Roma, dove i cinghiali la fanno da padroni perché l’immondizia non viene smaltita, è… - FeriandBC : La mostra “Oceani, ultima frontiera” al @palazzoblu contiene fotografie pazzesche della vita marina, ma quello che… - cronachelucane : MATERA TRA I 'COMUNI RICICLONI 2022' - La Città dei Sassi tra i vincitori del concorso che premia i migliori risult… - Ipertesa : @and_aprile @LorenaLuVi Nell'impianto TMB di Colfelice (FR) riceviamo i rifiuti di Roma.Quindi neanche è vero.Che n… - MYGBIT1 : @L_Apostata A riguardo delle foto dei migranti nella sporcizia li ho forse buttati io quei rifiuti a terra o loro?… -