Omicron 5 corre, salgono incidenza e ricoveri in tutta Italia. L'Iss: 'Per i non vaccinati mortalità 7 volte più alta' (Di sabato 9 luglio 2022) Infezioni, mortalità, No vax . Nuovo report Iss . Omicron 5 prosegue la sua corsa, dunque. Il tasso di mortalità della popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13/05/... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) Infezioni,, No vax . Nuovo report Iss .5 prosegue la sua corsa, dunque. Il tasso didella popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13/05/...

Pubblicità

LaStampa : Covid e Omicron 5, il virus corre: serve la quarta dose, chi deve farla e a partire da quando - Gazzettino : Omicron 5 corre, salgono incidenza e ricoveri in tutta Italia. L'Iss: «Per i non vaccinati mortalità 7 volte più al… - GustavoSetti7 : RT @ilmessaggeroit: #Omicron 5 corre, salgono incidenza e ricoveri in tutta Italia. L'Iss: «Per non vaccinati mortalità 7 volte più alta» h… - ilmessaggeroit : #Omicron 5 corre, salgono incidenza e ricoveri in tutta Italia. L'Iss: «Per non vaccinati mortalità 7 volte più alt… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Covid e Omicron 5, il virus corre: serve la quarta dose, chi deve farla e a partire da quando -