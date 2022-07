Musk | Twitter e il ruolo dei bot Breve storia di un matrimonio mai fatto

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - Grazia3beatrix1 : RT @liliaragnar: #Twitter è sceso del 6,% dopo l'orario di lavoro, con un taglio dell'11% in giornata...dopo la lettera di Musk... - Manuel61877394 : RT @PediatriaOggi: Chi ha conosciuto il dolore ha imparato due cose: a difendersi da esso e a rispettare quello altrui. (V.Cannova) #musk… - Surfiniae : RT @FabioMontale: @FZanolli Musk dice che Twitter gli ha mentito circa il numero di profili fake. Credo che le vicende della Tesla non sian… -

Sar una battaglia legale epica quella tra Elondopo che il miliardario patron di Tesla ha ritirato la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari. Lunga e dall'esito tutt'altro positivo sia nel caso di vittoria che nel ...E' con un sostanziale 'ci vediamo in tribunale' (dove siamo fiduciosi di vincere) cheha replicato all'ultima piroetta di Elon, che a meno di tre mesi dal lancio della sua strombazzata operazione di conquista sul social media ha deciso una clamorosa marcia indietro, ...Siamo fiduciosi - ha aggiunto con un messaggio sullo stesso social - che prevarremo presso la Delaware Court of Chancery'.Il riferimento è al Tribunale presso il quale dovrebbe finire il caso. Posto c ...Sarà una battaglia legale epica quella tra Elon Musk e Twitter dopo che il miliardario patron di Tesla ha ritirato la sua offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari. Lunga e dall’esito tutt'alt ...