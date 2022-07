Milan, ecco Adli: “Il Milan è più importante di tutto” (Di sabato 9 luglio 2022) Milan Adli- Il Milan ha iniziato da pochi giorni il suo ritiro prestagionale, dopo la presentazione di Divock Origi, ecco le prime parole a Milan.Tv di Yacine Adli, neo-acquisto rossonero. Il Milan ha acquistato Yacine Adli già dalla scorsa sessione di mercato, rimanendolo in forza al Bordeaux ora retrocessa. Il giovane trequartista è stato intervista e ha trattato vari argomenti riguardanti il Milan, il suo idolo Zinédine Zidane e la sua ex squadra. Di seguito ecco le dichiarazioni del nuovo fantasista dei rossoneri: “E’ un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Ilha iniziato da pochi giorni il suo ritiro prestagionale, dopo la presentazione di Divock Origi,le prime parole a.Tv di Yacine, neo-acquisto rossonero. Ilha acquistato Yacinegià dalla scorsa sessione di mercato, rimanendolo in forza al Bordeaux ora retrocessa. Il giovane trequartista è stato intervista e ha trattato vari argomenti riguardanti il, il suo idolo Zinédine Zidane e la sua ex squadra. Di seguitole dichiarazioni del nuovo fantasista dei rossoneri: “E’ un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione ...

