Marmolada | identificata anche l' ultima vittima - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 9 luglio 2022), lei sopravvive e lui no. "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre" Belluno, 9 luglio 2022 - L'undicesimadella tragedia sullaè stata recuperata e sono stati analizzati i ...

Leggi Anche, recuperato anche il corpo dell'ultimo disperso: è l'11esima vittima della tragedia,grazie al Dna, lei sopravvive e lui no. "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre" Belluno, 9 luglio 2022 - L'undicesima vittima della tragedia sullaè stata recuperata e sono stati analizzati i resti, tramite l'esame del dna. Il comandante del Ris di Parma, il colonnello Giampietro Lago, ha confermato che si tratta di Nicolò Zavatta , ...(LaPresse) - Per il terzo giorno consecutivo, 14 unità interforze e 2 squadre cinofile sono tornate sul fronte della colata di ghiaccio della Marmolada che ...Marmolada, il punto con i Ris: "Identificate tutte le vittime. Sono 11 in tutto". Fugatti: "Questa sera lutto cittadino" [VIDEO] ...