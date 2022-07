L’intervento in Siria ha penalizzato la Russia nella guerra in Ucraina?

(Di sabato 9 luglio 2022) Il conflitto inha superato da poco i quattro mesi di durata, e ancora non se ne vede la fine. Il Cremlino ha ottenuto molto di recente il controllo dell’intero oblast di Luhansk, mentre ancora deve completare la conquista di quello di Donetsk, detenuto dagli ucraini per circa il 42% del suo territorio. Altrove InsideOver.

Pubblicità

JozeJechich_JJ : Un motivo c'è e ne parlavamo giusto un paio di gg fa: dopo la Crimea (e le blande sanzioni), l'Occidente si fece… - universumvici : @AleTosolini @SgrazX Storicamente la Siria ha sempre avuto ottime relazioni con URSS prima e Russia poi ergo l'inte… - demian_yexil : RT @Yoda15271485: #MoniOvadia a #lariachetirala7 ASFALTA tutti i presenti su #dirittiumani. 30/6/2022 h 12:45. Da cercare l'intervento ed a… - Partigi32985066 : RT @Yoda15271485: #MoniOvadia a #lariachetirala7 ASFALTA tutti i presenti su #dirittiumani. 30/6/2022 h 12:45. Da cercare l'intervento ed a… - ClaudeTadolti : @maxmix47351596 @AdrianaSpappa Nella guerra di terra le armi e tattiche Russe sono superiori a quelle occidentali.… -

Contropiano

"Arrivano da Bangladesh, Tunisia, Egitto e, " spiega il ... A cercare di mantenere'ordine ci sono i poliziotti ma il rapporto ... Il primo cittadino aspetta undel Viminale. In ...... sul Mediterraneo, vicino al confine con la, ma la diocesi ... per questo'appoggio al partito filorusso in Giorgia nel 2008,'...per il controllo del Nagorno Karabakh,'appoggio ... L'incubazione della guerra/4. Guerra civile e interventi militari in Siria nel 2015