Legionella, è allarme in Val Seriana: 13 casi da Gazzaniga a Clusone (Di sabato 9 luglio 2022) Salgono a 13 i casi di legionellosi in Val Seriana e in particolare sull’Altopiano Clusonese. Ai casi già segnalati da domenica scorsa si aggiunge un nuovo contagio a Rovetta, si tratta di una signora anziana di oltre 75 anni. La mappa segna quindi 8 casi a Clusone, tre a Rovetta, uno ad Onore e uno a Gazzaniga. Mentre si attendono i risultati dei campionamenti effettuati nei giorni scorsi e proseguono le indagini epidemiologiche e le analisi di Ats Bergamo. Sono stati effettuati, infatti, i campionamenti nelle abitazioni delle persone positive – tracciando rubinetti e condizionatori – fino alle fontanelle pubbliche tra Clusone e Rovetta, o altri luoghi segnalati perché frequentati dalle persone risultate positive. Non è facile avere risposte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) Salgono a 13 idi legionellosi in Vale in particolare sull’Altopianose. Aigià segnalati da domenica scorsa si aggiunge un nuovo contagio a Rovetta, si tratta di una signora anziana di oltre 75 anni. La mappa segna quindi 8, tre a Rovetta, uno ad Onore e uno a. Mentre si attendono i risultati dei campionamenti effettuati nei giorni scorsi e proseguono le indagini epidemiologiche e le analisi di Ats Bergamo. Sono stati effettuati, infatti, i campionamenti nelle abitazioni delle persone positive – tracciando rubinetti e condizionatori – fino alle fontanelle pubbliche trae Rovetta, o altri luoghi segnalati perché frequentati dalle persone risultate positive. Non è facile avere risposte ...

Pubblicità

MievilleCricket : RT @Bergamonews: #Legionella, è allarme in Val Seriana: 13 casi da Gazzaniga a Clusone - BergamoNews - Bergamonews : #Legionella, è allarme in Val Seriana: 13 casi da Gazzaniga a Clusone - BergamoNews - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Val Seriana, allarme legionella - TGR Lombardia - TgrRaiLombardia : Val Seriana, allarme legionella - TGR Lombardia - robertorotondo : L’allarme legionella in Val Seriana nella Bergamasca. Questa sera su @TgrRaiLombardia su @RaiTre la seconda parte d… -